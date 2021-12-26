Yusuf Yazıcı'ya en uygun kulübü açıkladı
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, adı Galatasaray'la anılan Yusuf Yazıcı'nın Avrupa'da devam etmesi gerektiğini savundu. Dilmen, dönmesi durumunda ise milli futbolcuya en uygun kulübün eski takımı Trabzonspor olduğunu söyledi.
Spor 26.12.2021, 18:36
Fransız ekibi Lille'den ayrılacağı konuşulan Yusuf Yazıcı'nın geleceği merak konusu olurken, milli futbolcuya TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den dikkati çeken bir çağrı geldi.
"Türkiye'ye dönmesin, Avrupa'da devam etsin"
Adı Galatasaray ile anılan Yusuf Yazıcı'nın transfer söylentileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Dilmen,"Yusuf'un dönüşü Trabzonspor olur. Ama Türkiye'ye dönmesin inşallah, Avrupa'da devam etsin. Lille olmazsa Avrupa'da başka bir yerde devam etsin. Dönerse ona en uygun kulüp olarak Trabzonspor'u görüyorum" dedi.
Trabzonspor'dan 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, Fransız ekibiyle toplamda çıktığı 88 maçta, 16 gol atarken 10 da asist yaptı.
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