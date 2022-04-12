Yusuf Yazıcı tarihe geçti: Kimsenin yapamadığını yaptı
CSKA Moskova forması giyen milli yıldız Yusuf Yazıcı, Rusya'da ilk 6 maçında da gol atmayı başararak bir ilke imza attı.
Spor 12.04.2022, 14:31
Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'nın devre arası transfer döneminde Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Rusya'da ilk 6 maçında da gol atan ilk futbolcu oldu.
25 yaşındaki yıldız oyuncu son olarak Khimki'ye 4-2 kaybedilen mücadelede takımını 2-1 öne geçiren golü attı.
Rusya'da çıktığı 6 maçta 8 de gol atma başarısı gösteren Yazıcı, belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tek antrenmanla çıktığı Khimki maçını da boş geçmezken, Rusya Ligi'nde şubat ve mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.
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