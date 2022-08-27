Yusuf Yazıcı golünü attı: 1-3
Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 4. haftasında Lille, milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın ilk golü atarak perdeyi açtığı maçta Ajaccio'yu 3-1 yendi.
Spor 27.08.2022, 01:14
Ajaccio kentindeki François Coty Stadı'nda oynanan müsabakada Lille'e galibiyeti getiren golleri, 17. dakikada Yusuf Yazıcı, 43. dakikada Jonathan Bamba ve 67. dakikada Tiago Djalo attı. Ev sahibi ekibin golü, 84. dakikada Cyrille Bayala'dan geldi.
Maça ilk 11'de başlayan ve 70 dakika sahada kalan Yusuf Yazıcı, bu sezon Ligue 1'deki ilk golünü kaydetti.
Bu galibiyetle Lille 7 puana ulaşırken, Ajaccio ise bir puanda kaldı.
Kaynak: AA
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