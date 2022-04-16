Yusuf Yazıcı bu kez atamadı
CSKA Moskova, Rusya Premier Lig'in 25. haftasında düşme hattındaki Ufa ile 1-1 berabere kaldı.
Spor 16.04.2022, 17:43
Haftaya 3. sırada başlayan CSKA Moskova, küme düşme hattındaki Ufa'ya konuk oldu.
CSKA Moskova, Fernandes'in 88. dakikadaki golüyle öne geçti ancak ev sahibi ekip, Nikitin'in 90+5'inci dakikada attığı golle bir puanı kurtardı.
Rusya Premier Lig'de 8 golü bulunan Yusuf, 90 dakika sahada kaldı. Ligde oynadığı 6 maçta da fileleri havalandıran milli futbolcunun serisi sona erdi.
CSKA Moskova puanını 44'e, Ufa da 22'ye çıkardı.
Kaynak: AA
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