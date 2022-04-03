Yusuf Yazıcı atmaya devam ediyor
CSKA Moskova, Rusya Premier Lig'in 23. haftasında karşılaştığı Ural 2-2 berabere kaldı.
Spor 03.04.2022, 21:00
Puan tablosunun 3. sırasındaki CSKA Moskova, küme düşme hattındaki Ural'ı konuk etti.
CSKA Moskova'dan Diveyev'in 4 ve Bijol'un (kendi kalesine) 7. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidildi.
Bicfalvi 55. dakikada Ural'ı öne geçirdi ancak CSKA Moskova, Yusuf'un 90+4'üncü dakikada penaltıdan attığı golle sahadan bir puanla ayrıldı.
Rusya Premier Lig'de oynadığı 5. maçta da fileleri havalandıran Yusuf, gol sayısını 7'ye yükseltti.
CSKA Moskova puanını 43'e, Ural da 21'e çıkardı.
Kaynak: AA
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