Yusuf Erdoğan 3,5 yıl boyunca Trabzonspor'da

Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'ın transferini KAP'a bildirdi.

Bordo-mavililer, bu Transfer için Kasımpaşa'ya iki taksit halinde 500 bin euro ödeneceğini açıkladı.

Trabzonspor'un oyuncunun sözleşmesiyle ilgili KAP'a yaptığı bildirimde şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Yusuf Erdoğan ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021/22 Futbol sezonu ikinci yarısı için 3.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 7.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir."

Trabzonspor, Yusuf Erdoğan ile birlikte kış transfer döneminde kadrosuna 4. takviyesini yapmış oldu.

Daha önce Jean Evrard Kouassi, Tymoteusz Puchacz ve Edin Visca isimleri transfer edilmişti.

Hürriyet