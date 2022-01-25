Yusuf Demir ve Ercan Kara Türkiye'ye mi geliyor?
Avusturya Ligi takımlarından Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir ile Ercan Kara'nın adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu. Oyuncuların menajerliğini yapan Emre Öztürk, bu transfer haberleri hakkındaki gerçeği Yeni Şafak Spor'a açıkladı.
9Temmuz 2021 yılında Avusturya Ligi takımlarından Rapid Wien'den Barcelona'ya kiralanan ve devre arası transfer döneminde yeniden takımına geri dönen Yusuf Demir'in adı Fenerbahçe ile anılmaya başladı.
Aynı zamanda takım arkadaşı golcü oyuncu Ercan Kara'nın adı da Galatasaray'ın gündemine geldiği iddia edilmişti.
Haberler gerçeği yansıtmıyor
Yeni Şafak Spor'a konuşan Yusuf Demir'in menajeri Emre Öztürk, her iki transfer haberinin de gerçeği yansıtmadığını ve asılsız olduğunu söyledi.
Ercan Kara gollerine devam ediyor
Bu sezon Rapid Wien ile 32 karşılaşmada forma giyen Ercan Kara, 14 gol ve 4 asistle oynadı. 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak biliniyor. Türk kökenli oyuncu Ercan Kara, Avusturya Milli Takımı'nda forma giyiyor.
Transfermarkt değeri 10 milyon euro olan 18 yaşındaki Yusuf Demir ise bu sezon 9 karşılaşmada süre aldı. Demir'de Ercan Kara gibi Avusturya Milli Takımı'nda oynuyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
|11