Yunus Mallı'nın transferine yeşil ışık
GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trabzonspor'da forma şansı bulamayan Yunus Mallı'nın transferine yeşil ışık yaktı.
Spor 23.11.2021, 13:43
Hakan Keleş, adları GZT Giresunspor ile anılan Trabzonsporlu Fode Koita ve Yunus Mallı transferleriyle ilgili konuştu.
Keleş, "Koita’yı sezon başında istemiştik ama Trabzonspor vermemişti. Şimdi de sakatlıklar yaşadı, büyük ihtimal alternatiflere yöneleceğiz. Yunus Mallı ile ilgilenmedik ama verirlerse alırım. Trabzonspor bize sezon başında çok destek verdi, tekrar o şekilde destek verirlerse tabii ki düşünürüz" dedi.
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