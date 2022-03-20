Yunus Akgün: Türkiye'de sadece iki takımın formasını giyerim

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor'da performansıyla yıldızlaşan Yunus Akgün; Milli Takım, Galatasaray ve Arda Güler'le ilgili açıklamalarda bulundu.

TV100'e konuşan 21 yaşındaki oyuncunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Milli forma çocukluk hayalimdi"

"A Milli Takım, çocukluktan beri hayalim. Çok heyecanlı ve gururluyum. Hevesliyim, bir an önce gidip oynamak istiyorum. Bizim için de önemli bir maç."

"Kerem'le oynamak isterim"

"Kerem (Aktürkoğlu), benim çok yakın arkadaşım. Galatasaraylılar bana mesaj atıyor, 'Sağda sen, solda Kerem' diye, ben de çok isterim. Beraber Galatasaray'a katkı vermek ve şampiyonluk yaşamak çok güzel olur. Seneye döneceğim, Kerem'le oynamak isterim. Keyif verebileceğimizi düşünüyorum. İkimizin de özellikleri benziyor."

"Galatasaray'a geri döndüğümde..."

"Galatasaray'da büyüdüm, yetiştim, inşallah geri döndüğümde yarım kalan işi kupalarla, şampiyonluklarla tamamlarım."

"Torrent ile konuşmadım"

"Galatasaray'dan Işıtan Gün, beni aradı, konuştuk. 'Beklentilerimiz yüksek, bir an önce bekliyoruz' dedi, ama hocayla bir konuşmam olmadı."

"Türkiye'de Adana Demirspor ve Galatasaray dışında forma giymem"

"Büyük konuşmayayım ama Türkiye'de Adana Demirspor ve Galatasaray dışında forma giymem. İki takımı da çok seviyorum. Bir tarafta doğup büyüdüğüm, diğer tarafta kendimi gösterdiğim kulüp. Adana Demirspor'un bende yeri ayrı kalacak."

"İnşallah Fenerbahçe Arda Güler'i elinde tutar"

"Arda Güler'i, altyapıdan biliyordum, kalitesini belli ediyor. İnşallah Fenerbahçe Arda Güler'i elinde tutar ve şans vermeye devam eder. Ülkemiz çok büyük bir yetenek kazanabilir."