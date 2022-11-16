Yunus Akgün izin yapmıyor

Yunus Akgün, lige verilen arayı iyi değerlendirip 11'deki yerini geri kazanmaya çalışıyor.

Yunus Akgün'ün, kupada oynanan Yeşilyurt Demir Çelik Ofspor karşılaşmasında sergilediği oyun eleştirilmişti.

22 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Okan Buruk tarafından Medipol Başakşehir maçında ise kadroya alınmamıştı.

Galatasaray yönetiminin devre arasında 6 milyon euro ve üzeri bir teklif gelmesi durumunda genç oyuncunun satışına onay vereceği öne sürülüyor.

Yunus, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da 38 maçta, 9 kez fileleri havalandırmış, 12 gol pası vermişti..

Bu sezon Galatasaray'a dönen 22 yaşındaki futbolcu, 11 maçta yalnızca 1 gol pası verdi.

Kaynak: TRT Spor