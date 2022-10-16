Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den yanıt geldi: Hadi zor değil biraz medeni olun!

Yunanistan'ın uluslararası hukuka uymayan şekilde düzensiz göçmenlere müdahale ettiği tüm dünya tarafından bilinen bir gerçek haline geldi. Türkiye karşısında kendisini aklama telaşına girişen Atina yönetimi, geçtiğimiz günlerde, 2019 yılında çekilen görüntüler üzerinden Türkiye'yi suçlamıştı.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye'nin mültecileri geri ittiğini, botlarını batırmaya çalıştığını iddia etmişti. Türkiye, Yunanistan'ın provokasyonunu olayın görüntüleriyle yanıt vererek çürütmüştü.

YUNANİSTAN PROVOKASYONA DOYMUYOR

Yunan Bakan Mitarachi, beyhude çabalarına bir yenisini daha ekledi. Yunan güvenlik güçleri tarafından soyulup sınırda ölüme terk edilen göçmenlere ait eski bir fotoğrafla, Türkiye'yi hedef aldı. Ankara'yı göçmenlere yönelik 'kötü muamele ile' suçlayan Yunan Bakan'a, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yanıt verdi.

TÜRKİYE'DEN YANIT GECİKMEDİ

Çataklı, "Türkiye ile ilgili tek bir insan hakları ihlali bulamadığınız için kendi yaptığınız zulmün fotoğrafını Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz!" dedi.

"HADİ ZOR DEĞİL; BİRAZ MEDENİ OLUN"

Çataklı'nın açıklamaları şöyle:

"Türkiye ile ilgili tek bir insan hakları ihlali bulamadığınız için kendi yaptığınız zulmün fotoğrafını Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz! Manipülasyonlara, sahtekarlığa ayıracağınız vakti insan haklarına uymaya harcayın! Hadi, zor değil; biraz medeni olun!"