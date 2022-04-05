Yükselişin sırrı Zajc-Crespo

Süper Lig’deki son 7 maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe’yi orta sahası taşıdı. 7 maçlık yenilmezlik serisinde orta saha oyuncuları attıkları gollerle ve asistleriyle sarı-lacivertli takımı sırtladı.

Fenerbahçe, son 7 maçta 18 kez fileleri havalandırırken, bu gollerin 12’sini orta saha oyuncuları kaydetti. Bu maçlarda forvet oyuncuları ise sadece 4 gol attı. 2 gol de savunma oyuncuları Szalai ve Kim’den geldi. Bu maçlarda atılan 18 golün 9’unun asisti de orta saha oyuncularından geldi.

Ligde son 7 maçta Pelkas, Zajc 3’er gol, Rossi, Arda Güler ve Serdar Dursun 2’şer, Mesut Özil, İrfan Can, Berisha, Valencia, Szalai ve Kim 1’er gol kaydetti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, göreve geldikten sonra ideal orta saha ikilisini buldu. Kartal’ın orta sahadaki değişilmezleri Zajc ve Crespo ikilisi oldu. Zajc-Crespo ikilisi hem savunmaya katkı veriyor hem de hücumun içerisinde yer alıyor, önlerinde oynayan oyuncuyu da rahatlatıyor. Bu ikili, ligin ilk yarısında sadece 2 maçta birlikte forma giymişti. Teknik direktör İsmail Kartal ise sakatlık ve cezalı olmadığı sürece bu ikiliyi bozmazken, kalan haftalarda da Zajc ve Crespo’ya görev vermesi bekleniyor.