Yorumculardan derbi tahmini: Hepsi aynı şeyi söyledi
Futbol yorumcuları Ahmet Çakar, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz ve Ertem Şener, bugün oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde siyah-beyazlıları favori olarak gösterdi.
Spor 16.10.2022, 11:38
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor bugün Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.
Futbolseverler zirve yarışında kritik öneme sahip bu maçın sonucunu merakla beklerken, Beyaz TV yorumcuları da derbiyle ilgili tahminlerini açıkladı.
Ahmet Çakar, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz ve Ertem Şener, maçın favorisinin Beşiktaş olduğunu ifade etti.
İşte yorumcuların Beşiktaş-Trabzonspor maçı tahminleri:
Ahmet Çakar: Beşiktaş kazanır.
Sinan Engin: Beşiktaş kazanır.
Abdülkerim Durmaz: Ghezzal ile N'Koudou ilk 11 başlarsa Beşiktaş yener.
Ertem Şener: Beşiktaş kazanır.
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|18
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|17
|5. Başakşehir
|8
|17
|6. Galatasaray
|9
|17
|7. Trabzonspor
|9
|17
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|10
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|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
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|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Karagümrük
|9
|9
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|8
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|8
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|7
|18. Hatayspor
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|9
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|O
|P
|1. Keçiörengücü
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|18
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|9
|18
|3. Boluspor
|8
|15
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|13
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|7
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|8
|12
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|8
|12
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|8
|9
|12. Erzurumspor
|7
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|8
|8
|15. Göztepe
|7
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|8
|3
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|10
|23
|4. Chelsea
|8
|16
|5. M. United
|8
|15
|6. Newcastle
|9
|14
|7. Brighton
|9
|14
|8. Brentford
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. Fulham
|10
|12
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|8
|10
|12. Crystal Palace
|9
|10
|13. West Ham United
|9
|10
|14. Everton
|10
|10
|15. Leeds United
|8
|9
|16. Aston Villa
|9
|9
|17. Wolves
|10
|9
|18. Southampton
|9
|7
|19. Leicester City
|10
|5
|20. Nottingham Forest
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|8
|22
|2. Real Madrid
|8
|22
|3. Atletico Madrid
|9
|19
|4. Athletic Bilbao
|9
|17
|5. Real Betis
|8
|16
|6. Real Sociedad
|8
|16
|7. Valencia
|9
|14
|8. Osasuna
|8
|13
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|8
|12
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|9
|11
|11. Celta Vigo
|8
|10
|12. Mallorca
|9
|9
|13. Sevilla
|9
|9
|14. Girona
|9
|8
|15. Real Valladolid
|8
|8
|16. Getafe
|9
|8
|17. Almeria
|8
|7
|18. Espanyol
|8
|6
|19. Cadiz
|9
|6
|20. Elche
|9
|3