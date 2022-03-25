Yok böyle maç: Dünya futbolunun devini elediler
Dünya Kupası Elemeleri Play-Off yarı final maçında İtalya ile Kuzey Makedonya karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar baskılı oynayan İtalya, son dakikalarda yediği gole engel olamadı ve Dünya Kupası şansını kaybetti. Kuzey Makedonyalı futbolcular play-off finale kaldıkları karşılaşma sonudna büyük sevinç yaşadı.
Spor 25.03.2022, 08:33
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final maçında Kuzey Makedonya, deplasmanda İtalya’yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final maçında İtalya, Renzo Barbera’da Kuzey Makedonya’yı ağırladı.
İlk yarıda gol sesi çıkmazken, konuk ekip 90+2. dakikada Trajkovski’nin golüyle 1-0 öne geçti.
Son Avrupa şampiyonu İtalya sahadan 1-0 mağlup ayrılırken, adını finale yazdıran Kuzey Makedonya, finalde Portekiz ile karşılaşacak.
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