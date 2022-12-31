Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu
Yılmaz Vural, Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Spor 31.12.2022, 20:13 31.12.2022, 20:15
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ve ekibine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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