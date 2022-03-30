Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'da teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yollar ayrılmıştı. Ligde birinci sırada yer alan Sakaryaspor'un yeni hocası da belli oldu.

Yeşil-siyahlıların, şu anda boşta olan Yılmaz Vural ile anlaşma sağladığı ve resmi imzaların kısa süre içerisinde atılacağı öğrenildi.

Sakaryaspor, Ercümend Coşkundere ile ligde çıktığı 31 maçta 20 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 68 puanla grupta lider durumda bulunuyor.