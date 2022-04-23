Yılmaz Vural açıkladı: Şimdiye kadar kaç takım çalıştırdı?
Teknik direktör Yılmaz Vural, Trakya Üniversitesi Fenerbahçeliler Topluluğu ve Edirne Fenerbahçeliler Derneği iş birliğinde TÜ Devlet Konservatuarı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte soruları cevapladı.
Trakya Üniversitesi (TÜ) Fenerbahçeliler Topluluğu ve Edirne Fenerbahçeliler Derneği iş birliğinde TÜ Devlet Konservatuarı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte teknik direktör Vural, sevenleriyle buluştu.
Vural, Edirnespor Başkanı Savaş Üner moderatörlüğünde gerçekleşen programda soruları cevapladı.
53 yıldır futbolun içinde olduğunu ifade eden Vural, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde takım çalıştırdığını söyledi.
Teknik direktörlük de 36. yılı geride bıraktığını anlatan Vural, "Kariyerimde 30 takım çalıştırdım. Türkiye'nin her bölgesinde 2-3 kez bulundum ve antrenörlük yaptım. O yüzden Türkiye'yi iyi bilirim. Oralarda neler oluyor köyünden kasabasına kadar bilirim." ifadelerini kullandı.
Vural, futbolun gelişmesi için çalışmalar yapılması ve altyapıya önem verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Kayserispor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|33
|41
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|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|33
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|32
|63
|2. Ümraniye
|31
|60
|3. Bandırmaspor
|32
|56
|4. İstanbulspor
|31
|54
|5. Erzurumspor
|31
|51
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|32
|46
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|32
|44
|9. Samsunspor
|31
|43
|10. Tuzlaspor
|31
|42
|11. Altınordu
|32
|41
|12. Denizlispor
|31
|39
|13. Gençlerbirliği
|32
|40
|14. Boluspor
|31
|38
|15. Keçiörengücü
|31
|38
|16. Menemen Belediyespor
|31
|37
|17. Kocaelispor
|31
|37
|18. Bursaspor
|31
|32
|19. Balıkesirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|32
|77
|2. Liverpool
|32
|76
|3. Chelsea
|31
|62
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|32
|57
|6. M. United
|34
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|31
|41
|10. Brighton
|33
|40
|11. Newcastle
|33
|40
|12. Brentford
|33
|39
|13. Southampton
|33
|39
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|31
|29
|18. Burnley
|32
|28
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|32
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Celta Vigo
|33
|39
|12. Espanyol
|33
|39
|13. Elche
|33
|38
|14. Rayo Vallecano
|32
|37
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25