"Yılmaz Vural, 6 maç için 5 milyon lira istedi"

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor teknik direktörlük konusunda Yılmaz Vural ile anlaşamadı ve Tuncay Şanlı'yı takımın başına getirdi.

Teknik direktör Yılmaz Vural, A Spor'da katıldığı programda, "2. Lig, benim gibi bir hocaya ekonomik olarak imkan sunacak durumda değil zaten. Ne verirse versin imkan bizi tatmin etmez. Hoca bilmem ne istemiş diyorlar, alakası yok." ifadelerini kullanmıştı.

Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç, Yılmaz Vural'a yanıt verdi ve 69 yaşındaki hocanın 5 milyon Lira istediğini söyledi.

"Diyarbekirspor maçından bir gün önce Sn. Yılmaz Vural’ı arayıp, Diyarbekirspor maçına davet ettim. Maçtan sonra kulüp binamızda, Sn. Yılmaz Vural, avukatı, Başkanvekilimiz Mücahit Hünerlice ve ben bir araya gelerek görüşme sağladık. Sn. Yılmaz Vural sezon sonuna kadar 2 milyon TL peşin, 2 milyon TL şampiyonluk primi, yardımcıları için peşinat, maaş ve şampiyonluk primleri dahil kalan 6 maç için toplamda 5 milyon TL’yi kulübümüzden talep etmiştir. Bende kendisine istişare yapıp döneceğimizi ilettim. 30 dakika sonra Sn. Yılmaz Vural ile beraber görüşmeye gelen Tuncay Karartı’yı, yöneticimiz Melih Dalkılıç arayarak böyle bir bütçemiz olmadığını belirterek teşekkür etti."

Yılmaz Vural'ın açıklamalarının tamamı

"Biz Adapazarlılar kendi konularımızı kendi aramızda çözeriz. Duyduğum bir şey var, üzüldüm. Herkes bir takım tutar, benim takımım Sakaryaspor'dur. Ben oraya bir kez gittim, sıfır kuruş aldım, kendi cebimden verdim. Yine ihtiyaç olmuş, Milli Takım, Fenerbahçe derken 2. Lig'den bir takımda çalışmak istemezdim. Küçümsemekten değil. Ekonomisi daha düzgün, imkanları daha iyi olan yelerde çalışalım. Antrenörlük hayatımızın sonlarına gelmek üzereyiz. Sakaryaspor ortaya çıkınca gerisi teferruat. 2. Lig, benim gibi bir hocaya ekonomik olarak imkan sunacak durumda değil zaten. Ne verirse versin imkan bizi tatmin etmez. Hoca bilmem ne istemiş diyorlar, alakası yok. Maça gittik, 10-15 bin kişi vardı. Stadyuma girince yer yerinden oynadı. Bana bu kadar sevgi bahşeden, ait olduğum, büyüdüğüm, tuttuğum takım... Sanki ben para söylemişim de anlaşamamışız gibi sözler beni üzüyor. Başkanla konuştuk. Onlar kendi tasarruflarını kullanmışlar. Başkan bana 'Seni arayacağım' dedi. Arabayla İstanbul'a dönüyordum. İrtibat kuramadık herhalde."

Kaynak: NTVSPOR