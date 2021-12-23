Yılın futbolcuları listesi açıklandı! Türk futbolcu ilk 100'de

Lille'de forma giyen Burak Yılmaz için "Lille'in şampiyonluğu 36 yaşındaki Türk yıldız olmadan gerçekleşmeyebilirdi. Onun liderliği, agresifliği ve kritik zamanlardaki maçı kazandıran yeteneği ile Lille 10 yıl sonra ilk şampiyonluğunu kazandı" denildi.

Burak Yılmaz'ın sezonun 13 maçında oynamadığı belirtilirken "Lyon'u nisan ayında 2-0 geri düştükleri maçtaki performansıyla yenmeleri sezonu tanımlayan andı. Bununla birlikte, Euro 2020'de Türkiye'nin performansı Burak Yılmaz için sinir bozucuydu" denildi.

Hakan Çalhanoğlu da bu listede yer alırken sırası henüz açıklanmadı.