Yıldızlar, Torino'da sahne alacak

İlk kez 1970'te düzenlenen, 2000 yılından bu yana da erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri'nin 53'üncüsü, 13-20 Kasım tarihlerinde İtalya'nın Torino kentinde yapılacak.

Klasmanın zirvesindeki Carlos Alcaraz, sakatlığı nedeniyle organizasyona katılamayacak. 19 yaşındaki tenisçinin yerini dünya 9 numarası Taylor Fritz alacak.

Alpitour Spor Salonu'nda oynanacak sert kort turnuvasına katılan isimler, "Yeşil" ve "Kırmızı" adları verilen dörderli, iki gruba ayrılacak.

Yeşil Grup'ta 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 3 numaralı seribaşı Casper Ruud, 5 numaralı seribaşı Felix Auger-Aliassime ve 8 numaralı seribaşı Taylor Fritz mücadele edecek.

Kırmızı Grup'ta ise 2 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, 6 numaralı seribaşı Andrey Rublev ve 7 numaralı seribaşı Novak Djokovic yer alacak.

Auger-Aliassime ve Fritz, kariyerlerinde ilk defa sezon sonu turnuvasında boy gösterecek.

Nadal ilk gün sahada

Sezon sonu turnuvasının açılış karşılaşmasında, Ruud ile Auger-Aliassime korta çıkacak. İlk gün ayrıca 10 kez katıldığı ATP Finalleri'nde şampiyonluğu bulunmayan Nadal, Fritz ile karşılaşacak.

Kariyerinde 5 kez ATP Finalleri'ni kazanan Djokovic ise organizasyonun ikinci gününde sahaya adım atacak. Djokovic, 2019 şampiyonu Tsitsipas ile karşı karşıya gelecek. 2020 şampiyonu Medvedev de aynı gün Rublev ile maç yapacak.

Gruplarda ilk 2 sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak. Organizasyon, 20 Kasım Pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek.

Rekor Federer'de

İsviçreli Roger Federer, elde ettiği 6 şampiyonlukla turnuvanın en başarılı ismi olarak dikkati çekiyor.

ATP Finalleri'ni en fazla kazanan tenisçiler şöyle:

Roger Federer (İsviçre): 6

Ivan Lendl (Çekya): 5

Pete Sampras (ABD): 5

Novak Djokovic (Sırbistan): 5

Ilie Nastase (Romanya): 4