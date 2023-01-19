Yıldızlar şöleninde 1 kırmızı kart, 9 gol

Dünya futbolunun en büyük rekabetlerinden birine imza atan Arjantinli Lionel Messi ile Portekizli Cristiano Ronaldo'yu karşı karşıya getiren maçta gülen taraf Messi oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu unvanıyla sahaya çıkan Arjantinli yıldız Messi, 3. dakikada attığı golle PSG'yi 1-0 öne geçirdi. Portekizli Cristiano Ronaldo, 34. dakikada penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi.

Fransız ekibi, 43. dakikada Marquinhos ile bir kez daha öne geçerken, 45+3. dakikada Brezilyalı Neymar penaltı atışından yararlanamadı.

2,5 sezon için 500 milyon avroluk sözleşme imzaladığı Al-Nassr için ilk kez sahaya çıkan Ronaldo, 45+6. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak ilk yarının skorunu 2-2 olarak belirledi.

Sergio Ramos ve Hyun-Soo'nun karşılıklı golleriyle başlayan ikinci yarıda PSG, 60. dakikada Kylian Mbappe ve 78. dakikada Hugo Ekitike'nin golleriyle farkı ikiye çıkardı: 5-3.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca'nın 90+4. dakikadaki golüyle fark bire inse de PSG kalan bölümde skoru korudu ve sahadan 5-4 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 61. dakikasında Ronaldo, 62. dakikasında ise Messi, Neymar ve Mbappe oyundan çıktı.

PSG forması giyen Juan Bernat, 39. dakikada kırmızı kart gördü.

Kaynak: BeINSPORTS