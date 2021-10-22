Yıldız futbolcudan iddialı sözler: "Gol kralı olacağım"
Adana Demirspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Mario Balotelli, Süper Lig'de gol kralı olacağını ve yeniden İtalya Milli Takım formasını giyeceğini söyledi.
Mario Balotelli, kardeşi Enock Barwuah'ın kadrosunda yer aldığı TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'u ziyaret etmiş ve teknik direktör Cenk Laleci ile fotoğraf çektirmişti. Laleci, yıldız futbolcuyla yaptığı görüşmeyi anlattı.
"Kardeşim benden daha fazla gol atarsa bir maaşımı ona vereceğim"
Radyospor'a konuşan Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Balotelli ile kardeşini ziyareti sırasında sohbet ettik. Kendisi çok içten ve samimi bir insan, asla anlatıldığı gibi değil. Mario Balotelli, 'Enock'u oynatma çünkü kardeşimle iddiaya girdik. Benden daha fazla gol atarsa bir maaşımı ona vereceğim' diyerek espri yaptı" dedi.
"Gol kralı olup milli takıma döneceğim"
Mario Balotelli'nin gol krallığıyla ilgili iddialı konuştuğunu belirten Laleci, "Balotelli, Süper Lig'e de çok çabuk uyum sağladığını söyledi ve 'Sezon sonunda Süper Lig'de gol kralı olacağım. Tekrardan İtalya Milli Takımı'na gideceğim" dediğini aktardı.
Süper Lig'de 4 kez fileleri havalandıran Balotelli'nin, gol krallığı yarışında zirvede yer alan Bakasetas ile arasında 3 fark bulunuyor.
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|10
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|8
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|8
|8
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|O
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|8
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|8
|18
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|8
|15
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|8
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|11
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|6
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|3
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|2
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|9
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|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
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