Yıldız futbolcu 37 yaşında transfer oldu

Türkiye'de Alanyaspor ve Beşiktaş formalarını giymiş olan Vagner Love'ın yeni durağı Danimarka oldu.

Midtjylland Kulübü, son olarak Kazakistan ekibi Kairat Almaty'de oynayan 37 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattı.

Brezilyalı futbolcu ile yapılan anlaşmanın 6 aylık olduğu bildirildi.

Vagner Love, 2016-2017 sezonunda Alanyaspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşamıştı.