Yenilenen Trabzonspor baştan başlayacak
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kadroya yeni katılan isimler ve sakatlıktan dönen futbolcularla birlikte ideal 11’ini kuruyor. İskelet kadrosunu oluşturacak deneyimli çalıştırıcı, Adana Demirspor ve Kızılyıldız maçları ile yeni bir galibiyet serisi başlatmayı planlıyor.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu’ndaki ilk maçında Macaristan ekibi Ferencvaros’a deplasmanda yenilen Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, yeni gelen isimler ve sakatlıktan çıkan oyuncularla birlikte kadroyu yeniden düzenlemeyi düşünüyor.
Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Kopenhag maçları ile Süper Lig’deki Galatasaray, Ümraniye ve son olarak Ferencvaros karşılaşmalarına sakatlıklar nedeniyle farklı kadrolarla çıkmak zorunda kalan deneyimli teknik adamın yeni gelen isimlerin yanı sıra sakatlıktan kurtulan oyuncularla da ideal bir 11 oluşturarak yola devam etmeyi planladığı kaydedildi.
Deneyimli çalıştırıcı, kafasındaki 11’de kalede Uğurcan Çakır’ın yer aldığı defans hattını ise Larsen, Denswil, Bartra ve Eren Elmalı’dan kurmayı planladığı öğrenildi. Orta alanda ise Bardhi ve Hamsik’e görev verecek Avcı’nın, kanatlarda Yusuf Yazıcı ve Trezegeuet’yi, orta alanın göbeğinde ise Abdülkadir Ömür’ü sahaya sürmeyi planladığı ifade edildi.
Bakasetas, Gbamin ve Siopis gibi isimler ise maçların gidişatına göre ilerleyen bölümlerde sahaya sürerek hazır tutulacak. Deneyimli teknik adam, ileri uçta ise Maxi Gomez’i oynatmayı planlıyor.
Avcı’nın sahadaki oyun liderinin ise Slovak yıldız oyuncu Marek Hamsik olduğu ifade edildi.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Alanyaspor
|6
|8
|10. Giresunspor
|6
|7
|11. Kayserispor
|5
|6
|12. Antalyaspor
|5
|6
|13. Kasımpaşa
|5
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Sakaryaspor
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|8
|6. Pendikspor
|4
|7
|7. Tuzlaspor
|5
|7
|8. Eyüpspor
|4
|7
|9. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|10. Rizespor
|3
|5
|11. Samsunspor
|4
|5
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|5
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|5
|13
|2. Real Madrid
|4
|12
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Atletico Madrid
|5
|10
|5. Real Betis
|4
|9
|6. Osasuna
|4
|9
|7. Athletic Bilbao
|4
|7
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Real Sociedad
|4
|7
|11. Celta Vigo
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|4
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|5
|0