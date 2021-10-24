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Yeniden Şenol Can

Teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayıran Kasımpaşa, eski teknik direktörü Şenol Can ile anlaşma aşamasında.

Spor 24.10.2021, 18:23
Yeniden Şenol Can

Süper Lig’in 10’uncu haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa’da teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrılmıştı. Bu ayrılığın ardından lacivert beyazlı ekipten sürpriz bir hamle geldi.

İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru takımın başına geçen ve bu sezonun ilk haftasındaki Hatayspor maçının ardından yolların ayrıldığı Şenol Can ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Genç teknik adam ile ufak pürüzlerin kaldığı öğrenilirken, hafta içinde anlaşmanın resmileşmesi bekleniyor.

Öte yandan Pro Lisans kursuna başlayan Şenol Can’ın ilk etapta pro lisans sahibi bir yardımcı antrenörle çalışacağı, ardından da lisansını alacağı öğrenildi.

#şenol can
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