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Yeniden inşa edilen stat gün sayıyor

Deprem riski nedeniyle yıkılan 7 yıldır hizmet veremeyen Alsancak Stadı yeniden inşa edildi. Stat yakın zamanda taraftarla buluşacak.

Spor 22.11.2021, 18:16
Yeniden inşa edilen stat gün sayıyor

En son 27 Mayıs 2014'te bir resmi müsabakaya ev sahipliği yapan Alsancak Stadı, deprem riski nedeniyle yıkıldıktan sonra tekrar inşa edildi.

Birçok kaynakta Türkiye'de futbolun ilk oynandığı kent olarak adlandırılan İzmir'in ve Türk futbolunun önemli statlarından Alsancak Stadı, yeniden yapılarak 2021-2022 sezonunun ikinci devresinden itibaren tekrar futbolseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeniden yaptırılan 14 bin kişilik stadın açılışı, 26 Kasım Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

Passolig sisteminin tamamlanmasının ardından 2021-2022 sezonunun ikinci devresinde maçların oynanması planlanıyor.

Halen maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayan Süper Lig ekibi Altay ile Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun ligin ikinci devresinde müsabakalarını Alsancak Stadı'nda yapması bekleniyor.

En son maç 27 Mayıs 2014'te

Alsancak Stadı en son 2013-2014 sezonu sonunda 27 Mayıs 2014'te TFF 2. Lig play-off yarı final rövanşında Göztepe ile Hatayspor arasındaki müsabakaya ev sahipliği yaptı. Bu son karşılaşmayı ise 9 bin 256 biletli seyirci takip etti.

Stat, 2014-2015 sezonu başında İzmir Spor Güvenlik Kurulu tarafından uzmanların, can güvenliği tehdidi ve güçlendirilmesinin ekonomik olmayacağı yönündeki raporu üzerine kapatıldı.

Yıkım çalışmaları 2015 yılında tamamlanan stadın temeli 9 Eylül 2017'de atıldı. Ancak bu tarihten sonra inşaat ruhsatı ile ilgili birtakım sorunlar nedeniyle inşaatı geç başlayan stadın projesinde birtakım değişikliklere gidilerek, daha önce tribün olmayan kale arkasına da tribün yapıldı.

Süper Lig'de ilk golün atıldığı stat

Milli Lig adıyla 1959'da başlayan Süper Lig'de İzmirspor ile Beykoz arasındaki maça ev sahipliği yapılan Alsancak Stadı'nda ligin ilk golü, İzmirsporlu Özcan Altuğ tarafından 21 Şubat 1959'da atıldı.

Türkiye Kupası'nı kazanan takımlar 1966-1967, 1967-1968 ve 1969-1970 sezonlarında Alsancak Stadı'nda belli oldu.

Stat, A Milli Futbol Takımı'nın 13 Mart 1968'de Tunus'la oynadığı özel maça da sahipliği yaptı.

Birçok Avrupa Kupası maçına sahne olan Alsancak Stadı'nda Göztepe, 1968-1969 sezonunda Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı final oynadı ve Avrupa kupalarında bu başarıyı gösteren ilk Türk takımı oldu.

Göztepe, 1967-1968 sezonunda ise aynı organizasyonda ikinci turda İspanyol ekibi Atletico Madrid karşısında ilk maçı 2-0 kaybetmesine rağmen, rövanşta Alsancak Stadı'nda ağırladığı rakibini 3-0 yenerek elemişti.

Kaynak: AA
#izmir #Alsancak Stadı
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