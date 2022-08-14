Yeni transferden Trabzonspor taraftarına mesaj: "Bize her yer Trabzon"
Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Marc Bartra uçaktan taraftara mesaj yolladı: "Sizi görmek için sabırsızlanıyorum bize her yer Trabzon."
Spor 14.08.2022, 18:22
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabı üzerinden "Fırtına yolda" başlığı ile paylaşılan videoda Marc Bartra, taraftarlara seslenerek, "Merhaba Trabzonspor ailesi. Trabzon'a gelmek için yoldayım. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum bize her yer Trabzon." dedi.
Tecrübeli futbolcuyu Sevilla kentinden alarak hareket eden özel uçağın, akşam 19.00 saatlerinde kente gelmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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