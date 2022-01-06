Yeni transfer Trabzon'da
Trabzonspor'un 3,5 yıllığına renklerine bağladığı Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca Trabzon'a geldi.
Spor 06.01.2022, 17:40
THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul'dan kente gelen 31 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, havalimanının dış hatlar terminalinden çıkış yaptı.
Havalimanında salgın nedeniyle geniş tedbirler alınırken, çok sayıda bordo-mavili taraftar Visca'yı karşıladı. Çıkışı sırasında taraftarları selamlayan Visca, "Çok heyecanlıyım, çok mutluyum" diyerek beraberindeki kulüp yetkilileriyle havalimanından ayrıldı.
Bu arada, Trabzonspor'un 3,5 yıllık anlaşma sağladığı futbolcunun gün içerisinde sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.
Kaynak: AA
16
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandirmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. Istanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa Futbol Kulubu
|18
|22
|13. Altinordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|20
|46
|2. Sevilla
|19
|41
|3. Real Betis
|19
|33
|4. Atletico Madrid
|19
|32
|5. Barcelona
|19
|31
|6. Rayo Vallecano
|19
|30
|7. Real Sociedad
|19
|30
|8. Villarreal
|19
|28
|9. Valencia
|19
|28
|10. Athletic Bilbao
|20
|27
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Celta de Vigo
|19
|23
|13. Granada
|19
|23
|14. Osasuna
|19
|22
|15. Mallorca
|19
|20
|16. Getafe
|19
|18
|17. Elche
|19
|16
|18. Deportivo Alaves
|19
|16
|19. Cádiz
|19
|14
|20. Levante
|19
|8