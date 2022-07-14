Yeni transfer sakatlandı
Gaziantep FK'de Marko Jevtovic'in sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiği açıklandı.
Spor 14.07.2022, 19:03
Kulüpten yapılan açıklamada, Jevtovic'in Adana Demirspor ile oynanan hazırlık maçında ayak bileğine aldığı darbenin ardından sakatlık geçirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Sağlık ekibimizce yapılan muayene ve detaylı tetkiklerin ardından futbolcumuzun sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilmiştir. Jevtovic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.
Kaynak: AA
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