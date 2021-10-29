Yeni MHK risk almadı
Önceki gün göreve gelen yeni Merkez Hakem Kurulu, ilk atamalarını gerçekleştirdi. Kurulun büyük kulüplerin maçlarına tecrübeli hakemleri atayarak risk almaması dikkat çekti.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) önceki gün göreve getirdiği yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’in 11. haftasındaki hakem atamalarını gerçekleştirdi. Yeni MHK, uzun süredir tartışma konusu olan tecrübeli hakem-genç hakem konusunda tercihini tecrübelilerden yana kullandı.
Bilindiği gibi Kulüpler Birliği Vakfı, son dönemde bazı hakemler konusundaki sıkıntıları TFF’ye iletmiş ve bazı isimlerin maçlara atanmamasını istemişti. Serdar Tatlı başkanlığındaki eski MHK yönetimi, Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Ali Şansalan’ı, Başakşehir–Beşiktaş maçına Atilla Karaoğlan’ı, Galatasaray–Konyaspor maçına ise Arda Kardeşler’i atamış, tecrübeli hakemlere o haftanın büyük maçlarında görev vermemişti.
Eskilere görev verildi
Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki yeni Merkez Hakem Kurulu, 11. haftadaki ilk atamalarını gerçekleştirdi. Yeni MHK’nin Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçına Halil Umut Meler’i, Hatayspor–Beşiktaş maçına Cüneyt Çakır’ı, Konyaspor–Fenerbahçe maçına Fırat Aydınus’u, Galatasaray-Gaziantep FK maçına ise Yaşar Kemal Uğurlu’yu atadı ve tercihini tecrübeli hakemlerden yana kullandı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|10
|24
|2. Hatayspor
|10
|20
|3. Beşiktaş
|10
|20
|4. Alanyaspor
|10
|20
|5. Fenerbahçe
|10
|19
|6. Karagümrük
|10
|18
|7. Konyaspor
|10
|17
|8. Galatasaray
|10
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Başakşehir
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|10
|12
|13. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|14. Sivasspor
|10
|11
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Antalyaspor
|10
|9
|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|10
|19
|5. Bandırmaspor
|10
|18
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Samsunspor
|9
|12
|10. Boluspor
|9
|11
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Sevilla
|10
|21
|4. Real Betis
|11
|21
|5. Rayo Vallecano
|11
|19
|6. Atletico Madrid
|10
|19
|7. Osasuna
|11
|19
|8. Athletic Bilbao
|10
|17
|9. Barcelona
|10
|15
|10. Espanyol
|11
|14
|11. Valencia
|11
|13
|12. Mallorca
|11
|13
|13. Villarreal
|10
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|11
|10
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Granada
|10
|8
|18. Cádiz
|11
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|11
|3