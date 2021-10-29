Yeni MHK risk almadı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) önceki gün göreve getirdiği yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’in 11. haftasındaki hakem atamalarını gerçekleştirdi. Yeni MHK, uzun süredir tartışma konusu olan tecrübeli hakem-genç hakem konusunda tercihini tecrübelilerden yana kullandı.

Bilindiği gibi Kulüpler Birliği Vakfı, son dönemde bazı hakemler konusundaki sıkıntıları TFF’ye iletmiş ve bazı isimlerin maçlara atanmamasını istemişti. Serdar Tatlı başkanlığındaki eski MHK yönetimi, Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Ali Şansalan’ı, Başakşehir–Beşiktaş maçına Atilla Karaoğlan’ı, Galatasaray–Konyaspor maçına ise Arda Kardeşler’i atamış, tecrübeli hakemlere o haftanın büyük maçlarında görev vermemişti.

Eskilere görev verildi

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki yeni Merkez Hakem Kurulu, 11. haftadaki ilk atamalarını gerçekleştirdi. Yeni MHK’nin Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçına Halil Umut Meler’i, Hatayspor–Beşiktaş maçına Cüneyt Çakır’ı, Konyaspor–Fenerbahçe maçına Fırat Aydınus’u, Galatasaray-Gaziantep FK maçına ise Yaşar Kemal Uğurlu’yu atadı ve tercihini tecrübeli hakemlerden yana kullandı.