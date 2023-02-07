Yeni Malatyasporlu kaleci Ahmet Eyüp'ten acı haber geldi

Alınan bilgiye göre, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürerken enkaz altında kalan Ahmet Eyüp Türkaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Başımız sağ olsun!



Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

Seni unutmayacağız güzel insan. pic.twitter.com/15yjH9Sa1H — Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) February 7, 2023