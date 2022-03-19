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Yeni Malatyaspor umutlarını kaybediyor: 0-2

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek puanını 38'e yükseltti.

Spor 19.03.2022, 16:50
Yeni Malatyaspor umutlarını kaybediyor: 0-2

25. dakikada Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Dicko'nun sert şutunu kaleci Ertuğrul kornere çeldi.

31. dakikada Yeni Malatyaspor'da Donsah'ın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Tetteh, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sert vurdu. Kaleci Ertuğrul, ayağıyla gole engel oldu.

39. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Kasımpaşalı Eysseric, ceza alanına girerken Umut'la duvar pası yaptı. Eysseric'in penaltı noktasının sağından vurduğu top, direğe çarpıp oyun alanına döndü.

44. dakikada Yeni Malatyaspor'da Dicko'nun sağ kanattan penaltı noktasına attığı topu alan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşu auta gitti.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada Yeni Malatyasporlu Nsihimirimana'nın ara pasıyla savunma arkasında topla buluşan Tetteh'in yaptığı vuruşta üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

71. dakikada Muleka Kasımpaşa'yı öne geçirdi. Eysseric'in orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Muleka, vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

74. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Sahasında kazandığı topu savunma arkasına bırakan Umut Bozok'un pasında topla buluşan Ahmet Engin, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Engin'in sağ ayağıyla yakın köşeye vurduğu top ağlara gitti: 0-2

Yeni Malatyaspor'un kalesinde gördüğü ikinci gol sonrası taraftarlar kaptan Sadık Çiftpınar'a tepki gösterdi. Sinirlenen ve pazubendni atarak oyundan çıkmak isteyen Sadık'ı takım arkadaşları ve Kasımpaşalı futbolcular ikna etmeye çalıştı. Oyuna dönen Sadık, 80. dakikada yerini Awuku'ya bıraktı.

85. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan gelişen atağında savunma arkasına sarkan Umut Bozok, kaleci Ertaç'la karşı karşıya kaldı. Ertaç'ın kurtardığı top bu kez Ahmet Engin'in önünde kaldı. Ahmet'in şutunda da Ertaç gole izin vermedi.

Karşılaşma 2-0 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA
#Yeni Malatyaspor #Kasımpaşa #Süper Lig
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