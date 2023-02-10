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Yeni Malatyaspor ligden çekilme kararı aldı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Malatya'daki büyük yıkımdan dolayı Malatyaspor ligden çekilmek istiyor, o konuda mutabık kaldık. Yine aynı şekilde Adanaspor da depremden dolayı çekilmek istiyor. Bize yazılı müracaatta bulunacaklar, yönetim kurulunda değerlendirdikten sonra karar vereceğiz." dedi.

Spor 10.02.2023, 20:52
Yeni Malatyaspor ligden çekilme kararı aldı

TFF'nin Riva’daki tesislerinde gerçekleştirilen Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Toplantısı'nın ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile 1. Lig Kulüpler Birliği ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek sözlerine başlayan Büyükekşi, "Her gün artan sayıda hayatını kaybeden vatandaşlarımız bizi son derece üzüyor. Yıkımın ne kadar büyük olduğu her geçen gün daha büyük çıplaklığıyla ortaya çıkıyor. O yüzden içimiz yanıyor, söyleyecek kelime bulmakta zorlanıyoruz. Allah hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Hayatını kaybedenler için dua ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımız için acil şifalar diliyoruz. Bundan sonra hedefimiz hayatını kurtaranlara devletimiz yanında biz de TFF olarak nasıl yardım ederiz diye konuyu gündemimizde tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dün gerçekleştirilen Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında depremzedelere 1000 konteynerlik destek kararı aldıklarını hatırlatan Başkan Büyükekşi şöyle konuştu:

"Bugün de 1. Lig Kulüpler Birliği ile toplantımızı yaptık. Süper Lig gibi 3-4 Mart tarihlerinde 1. Lig maçlarının başlaması konusunda mutabık kaldık. Eyüpspor'un erteleme maçı var, onu 3-4 Mart tarihinde birkaç gün önce oynatacağız. Depremde zarar gören şehirlerimizden Malatyaspor takımımızın kalecisi enkaz altından maalesef sağ çıkarılamadı. Acılı ailesinin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Malatya'daki büyük yıkımdan dolayı Malatyaspor ligden çekilmek istiyor, o konuda mutabık kaldık. Yine aynı şekilde Adanaspor da depremden dolayı çekilmek istiyor. Bize yazılı müracaatta bulunacaklar, yönetim kurulunda değerlendirdikten sonra karar vereceğiz. Oradan çıkacak neticeye göre de 1. Lig'den kaç takımımız düşecek, kaç takımımız dahil olacak onun kararını da 1-2 gün içinde vereceğiz. Çünkü Gaziantep FK kararını bize yazılı bildirmedi, onlara da pazartesi gününe kadar süre verdik."

Ligden çekilecek takımlardaki oyuncuların transferiyle ilgili de yönetim kurulu kararı alacaklarını aktaran Büyükekşi, şunları söyledi:

"Ligden çekilen takımlarımızda oynayan yabancı futbolcuların havuzda olması şartıyla gerek Süper Lig'de gerekse 1. Lig'de oynayan takımların transfer etmesi halinde yabancı futbolcu olarak +1 olmasına, sadece bu sezon bitene kadar olmak şartıyla kiralayabilirler ya da satın alabilirler, izin vereceğiz, yabancı kuralının haricinde. Böylelikle o takımlarımıza yardımcı olacağız, onların mali durumları bizim açımızdan son derece önemli. İnşallah 3-4 Mart tarihlerinde herhangi bir sıkıntı olmazsa takvimimizi işleteceğiz, hem Süper Lig'de hem 1. Lig'de maçlarımız oynanmaya başlayacak. Takvimi de ona göre yöneteceğiz. 2. ve 3. Lig takımlarının kurullarıyla da salı günü toplantı yapacağız. 2. ve 3. Lig takımlarıyla ilgili kararımızı da salı günü toplantıdan sonra kamuoyuyla paylaşacağız."

Murat Özkaya: "1. Lig Kulüpler Birliği olarak 5 milyon liralık yardım yapıyoruz"

1. Lig Kulüpler Birliği ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da deprem nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunarak, "Türk futbol ailesi olarak federasyonumuzun yanında yer almaktan ve aldığı her kararı uygulamaktan çekinmeyeceğimizi bir kere daha bildiriyoruz. İki kulübümüzün sıkıntıları var, bu sıkıntıların tüm 1. Lig kulüpler tarafından kabul edilmiş olduğunu federasyonumuza bildirdik. İnşallah hep birlikte ülkemizi yeniden ayağa kaldırıp, hayatımızı daha doğru yere taşımak ve geçmişte yapılan hataların önüne geçebilmek için bir an önce hayata başlamak istiyoruz. Futbol paydaşları olarak hep birlikte olacağımızı ve üzerimize düşeni eksiksiz yapacağımızı tüm takımlarımız adına söylüyorum." şeklinde konuştu.

Murat Özkaya, deprem nedeniyle 1. Lig Kulüpler Birliği olarak aldıkları kararı ise, "Federasyonumuzun kuracağı konteyner kente 1. Lig Kulüpler Birliği olarak 5 milyon liralık yardım yapıyoruz. Bunu federasyonumuzun bünyesine bırakıyoruz. İnşallah yardımlarımızı daha da arttırıp daha güzel günlere ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
#Yeni Malatyaspor #deprem #ligden çekilme
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