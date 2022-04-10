Yeni Malatyaspor Giresunspor'u ağırlıyor
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında son sıradaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, GZT Giresunspor'u ağırlıyor.
Spor 10.04.2022, 14:28
Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayan müsabakayı Yasin Kol yönetiyor.
20 puanı bulunan ve kümede kalma şansını mucizelere bırakan ev sahibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, taraftarı önünde galip gelmek istiyor.
36 puanla 16. sırada yer alan konuk GZT Giresunspor ise kazanarak, düşme potasıyla arasındaki farkı artırmayı amaçlıyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Giresun'da oynanan mücadeleyi, Karadeniz ekibi 1-0 galip tamamlamıştı.
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|Takımlar
|O
|P
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|32
|72
|2. Konyaspor
|32
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|32
|52
|5. Başakşehir
|31
|50
|6. Beşiktaş
|32
|50
|7. Adana Demirspor
|31
|49
|8. Hatayspor
|31
|48
|9. Karagümrük
|32
|46
|10. Antalyaspor
|31
|44
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|32
|41
|15. Kayserispor
|32
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Altay
|31
|29
|18. Rizespor
|32
|29
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|30
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Keçiörengücü
|29
|38
|11. Gençlerbirliği
|29
|38
|12. Boluspor
|29
|35
|13. Tuzlaspor
|28
|35
|14. Menemen Belediyespor
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Crystal Palace
|30
|37
|10. Leicester City
|28
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Southampton
|31
|36
|14. Newcastle
|31
|34
|15. Brentford
|31
|33
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|29
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Sevilla
|31
|60
|3. Barcelona
|29
|57
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|30
|51
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|30
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|30
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|31
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22