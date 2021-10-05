Yeni Malatyaspor'da ilk hedef Aykut Kocaman
İrfan Buz ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da yeni teknik direktör adaylarının başında Başakşehir'den ayrılan Aykut Kocaman bulunuyor.
Spor 05.10.2021, 10:59
Yeni Malatyaspor' da gündem teknik direktör...İrfan Buz yönetiminde üst üste gelen 5 yenilginin ardından yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar, takımın başına getirilmesi düşünülen listeyi belirledi. Yönetimin hedefinde ilk olarak Başakşehir’den ayrılan Aykut Kocaman var. Deneyimli çalıştırıcıyla bir görüşme yapacak olan Doğu temsilcisinin diğer alternatifi ise daha önce de takımın gündemine gelen Yalçın Koşukavak.
Kocaman’ın bir süre dinlenmek istediği ifade edilirken 1.haftada Kayserispor’dan gönderilen Koşukavak’ın ise göreve hazır olduğu dile getirildi. Yeni Malatyaspor’da teknik direktör kararı kısa süre içerisinde verilecek.
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