Yeni lider Samsunspor

Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın perdesi, Yılport Samsunspor - Erzurumspor Futbol Kulübü karşılaşmasıyla kapandı. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen Samsunspor mücadeleyi 2-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu. Karadeniz ekibi bu galibiyetle 41 puana yükselerek averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Orhan ile öne geçen Erzurumspor bu golden iki dakika sonra Tanque'nin golüne engel olamadı. İkinci yarının 76. dakikasında Osman Çelik ile öne geçen Samsunspor karşılaşmadan 3 puan ile ayrılan taraf oldu. Erzurumspor'da Cengizhan Bayrak ikinci sarıdan kırmızı kart görerek 92. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Samsunspor yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

Erzurumspor ise küme düşme hattının bir basamak üstünde 18 puanda 15. sırada yer aldı.

Kaynak: TRT Spor