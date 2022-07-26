Yeni hocasından Rıdvan Yılmaz'a övgüler
Giovanni van Bronckhorst, yeni transfer Rıdvan Yılmaz için "Takımın kalitesini büyük oranda artıracağını düşünüyorum. Beşiktaş gibi gerçekten talepkar ve kazanma anlayışıyla sahaya çıkan bir takımda, son yıllarda büyük bir gelişim yaşadı ve bu durumdan çok etkilendim." dedi.
Spor 26.07.2022, 06:44
Kulübün internet sayfasına konuşan Rangers Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanan 21 yaşındaki oyuncuyu, uzun süredir yakından takip ettiğini vurguladı.
Milli oyuncudan övgüyle söz eden 47 yaşındaki Hollandalı teknik adam, "Rıdvan'ı kadromuza kattığımız için çok mutluyum. Takımın kalitesini büyük oranda artıracağını düşünüyorum. Beşiktaş gibi gerçekten talepkar ve kazanma anlayışıyla sahaya çıkan bir takımda, son yıllarda büyük bir gelişim yaşadı ve bu durumdan çok etkilendim. Onu, önümüzdeki günlerde antrenmanlarda görmeyi ve sahaya çıkmasını dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: TRT Spor
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