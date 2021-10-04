Yeni hocası belli oluyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'da forma giyen milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın yeni hocası belli oluyor.
Spor 04.10.2021, 11:22 04.10.2021, 11:44
İngiltere Premier Lig'e iyi başlayamayan ve ilk 7 haftada sadece 7 puan toplayabilen Watford'da menajer değişikliği yaşanıyor. Milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın da kiralık olarak formasını giydiği İngiliz ekibinde, menajer Xisco Munoz ile yollar ayrıldı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Watford, yeni hocasını buldu. Premier Lig ekibi, 2015/2016 yılında Leicester City ile tarih yazarak şampiyonluğa ulaşan Claudio Ranieri'yi takımın başına getirmenin planlarını yapıyor.
Son olarak İtalyan ekibi Sampdoria'da görev yapan İtalyan hocanın Watford'a sıcak baktığı öğrenildi.
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