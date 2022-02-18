Yeni anlaşma: 2026'ya kadar Formula 1'de
Yapılan yeni anlaşmayla ABD Grand Prix'si, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 4 yıl daha devam edecek.
Spor 18.02.2022, 22:54
Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, ABD'li yetkililerle 5 yıllık yeni bir anlaşma imzalandığı belirtildi.
Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki Amerika Pisti'nin ev sahipliği yaptığı yarışın, en az 2026'ya kadar Formula 1'de yer alacağı kaydedildi.
10 senelik sözleşmesi 2021'de sona eren ABD Grand Prix'si, bu yıl takvimdeki 20. yarış olarak 23 Ekim'de gerçekleştirilecek. İki etaba ev sahipliği yapacak ABD'de 8 Mayıs'ta ise Miami Grand Prix'si düzenlenecek.
Etap sayısı rekorunun (23) kırılacağı Formula 1'de 2022 sezonu, 20 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak ve 20 Kasım'da Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.
Kaynak: AA
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