banner38

Yedek kulübesinde elektronik sigara içti, kadro dışı bırakıldı

Belçika Ligi ekibi Royal Anwerp'in yıldız oyuncusu Radja Nainggolan, yedek kulübesinde elektronik sigara içince kadro dışı bırakıldı.

Spor 18.10.2022, 16:56
Yedek kulübesinde elektronik sigara içti, kadro dışı bırakıldı

The Sun'ın haberine göre, Belçikalı oyuncu takımının Standart Liege ile oynadığı karşılaşmada yedek kulübesinde elektronik isgara içerken görüntülendi. Karşılaşma sonrasında kulübün internet sitesinden bir açıklama yayınlayan Antwerp yönetimi, "Kulübümüz, Nainggolan'ın istekleri ve beklentileri odaklı bir görüşme gerçekleştirdi. Radja'yı süresiz kadro dışı bırakma kararı aldık." ifadeleri kullanıldı.


Geçen hafta da ehliyetsiz araba kullandı

Ayrıca Belçika basınında yer alan haberlerde, Nainggolan'ın geçen hafta Antwerp'te ehliyetsiz araba kullanmaktan dolayı ceza aldığını yazdı.

34 yaşındaki orta saha oyuncusu Inter ile sözleşmesi sona erdikten sonra geçtiğimiz yaz Belçika ekibine bedelsiz olarak katılmış ve 18 karşılaşmada forma giyerek takımı 3 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.
Kaynak: Beinsports

#antwerp #Radja Nainggolan
Yorumlar (0)
banner35
18
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Bournemouth 10 13
11. Fulham 10 12
12. West Ham United 10 11
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 9 17
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 9 14
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 9 10
12. Mallorca 9 9
13. Espanyol 9 9
14. Sevilla 9 9
15. Girona 9 8
16. Getafe 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3
banner23