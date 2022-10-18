Yedek kulübesinde elektronik sigara içti, kadro dışı bırakıldı
Belçika Ligi ekibi Royal Anwerp'in yıldız oyuncusu Radja Nainggolan, yedek kulübesinde elektronik sigara içince kadro dışı bırakıldı.
The Sun'ın haberine göre, Belçikalı oyuncu takımının Standart Liege ile oynadığı karşılaşmada yedek kulübesinde elektronik isgara içerken görüntülendi. Karşılaşma sonrasında kulübün internet sitesinden bir açıklama yayınlayan Antwerp yönetimi, "Kulübümüz, Nainggolan'ın istekleri ve beklentileri odaklı bir görüşme gerçekleştirdi. Radja'yı süresiz kadro dışı bırakma kararı aldık." ifadeleri kullanıldı.
Geçen hafta da ehliyetsiz araba kullandı
Ayrıca Belçika basınında yer alan haberlerde, Nainggolan'ın geçen hafta Antwerp'te ehliyetsiz araba kullanmaktan dolayı ceza aldığını yazdı.
34 yaşındaki orta saha oyuncusu Inter ile sözleşmesi sona erdikten sonra geçtiğimiz yaz Belçika ekibine bedelsiz olarak katılmış ve 18 karşılaşmada forma giyerek takımı 3 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.
Kaynak: Beinsports
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