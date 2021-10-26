banner38

Yapboz işe yaramadı

Süper Lig’deki son maçında Alanyaspor’a evinde mağlup olan Fenerbahçe’de teknik direktör Pereira’nın müdahalelerde yetersiz kaldığı gözlendi. Portekizli çalıştırıcının oyuncuların mevkileriyle oynaması ve sistemde ısrar etmesi camiada eleştiri konusu oldu.

Spor 26.10.2021, 12:17
Yapboz işe yaramadı

Kendi sahasında Alanyaspor’a yenilen Fenerbahçe’de oklar yönetime ve teknik direktör Vitor Pereira’ya çevrilmiş durumda. Yükselen eleştirilerde Valencia’nın yedek soyundurulması öne çıkıyor. Bunun yanında Portekizli teknik adamın oyuna yaptığı müdahalelerde de sınıfta kaldığı belirtiliyor.

Zajc’ın oyundan çıkarılması, Gustavo’nun orta sahadan stoperin merkezine çekilmesi, orta sahada Crespo’ya görev verilmesi Pereira’nın eksileri arasında gösteriliyor. Ferdi’nin soldan sağa, Novak’ın orta alanın soluna, merkez stoper Szalai’nin ise sol stopere çekilerek futbolcuların sürekli mevkileriyle oynanması da eleştiriliyor.

Oyun planı inadı

Fenerbahçe’nin hücumdaki son pas tercihleri ve bitiricilik konusunda yaşadığı sıkıntı da camiada endişe oluşturdu. Pelkas, Rossi ve Serdar Dursun’un girdikleri pozisyonları değerlendirememeleri eleştiri konusu oldu. Orta alanda ise oyunu açacak isim konusunda Gustavo’nun alternatifinin bulunmayışı da keyifleri kaçırıyor. Teknik direktör Vitor Pereira’nın oyun planına sıkı sıkıya bağlı kalarak alternatif üretememesi, top rakipteyken savunmayı, top sarı-lacivertli takımdayken de hücumu beşlemek istese de bu planda sıkıntı yaşansa bile farklı taktik planlar oluşturmaması da tepki çekiyor.

Son vuruşlardan şikayetçi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Alanyaspor karşısında sergilenen futboldan memnun olsa da son vuruşlar konusunda takımı yeterli bulmadı.

Portekizli çalıştırıcının, “Çoğu zaman son pas tercihlerinde0 hata yapıyoruz. Pozisyonlara giriyoruz, ancak bunların çoğunu değerlendiremiyoruz. Eksiğimiz sadece girdiğimiz pozisyonları doğru kararlar verip golle sonuçlandırmak” diye dert yandığı öğrenildi.

Hücum için İrfan Can planıFenerbahçe’de bu sezon iki kez adale sakatlığı yaşayan ve sadece 3 resmi maçta oynayan İrfan Can Kahveci, Konyaspor maçında formasına kavuşacak. 26 yaşındaki oyuncunun hücum hattına motive etmeyi planlayan teknik direktör Vitor Pereira, İrfan Can’ın takıma katılmasıyla hücumda daha etkili bir takım olacaklarını düşünüyor. İrfan Can’ın, Pereira’nın oyun planında önemli bir yere sahip olacağı, savunma ve hücum arasındaki bağlantıyı kuracağı kaydedildi.

Altay ve Kim geri dönüyor

Fenerbahçe’de cezaları sona erecek kaleci Altay Bayındır ile Kim Min-Jae’nin Konyaspor maçında takımdaki yerlerini almaları bekleniyor. Sarı-lacivertliler Güney Koreli stoperin dönmesiyle ideal savunma üçlüsü olan Tisserand-Kim-Szalai üçlüsüyle sahaya çıkacak.

#Süper Lig #Alanyaspor
Yorumlar (0)
banner35
14
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 10 10
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2