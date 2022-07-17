Xavi'yi uçağa almadılar
Barcelona ABD kampı için yola çıkarken, Xavi'nin seyahati konusunda kriz çıktı.
Spor 17.07.2022, 01:49
Barcelona'nın ABD kampı için yola çıkan takımda Xavi, uçağa alınmadı.
Ülkeye giriş izni verilmeyen Xavi, ancak özel izinle takımının başında yer alabilecek.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Xavi'ye yönelik giriş yasağının nedeni olarak İran'ın başkenti Tahran'a üç kez giriş yapmış olması gösterildi.
Pasaportunda İran mührü bulunan kişiler, zaman zaman ABD'ye girerken problem yaşıyor.
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