Xavi, Galatasaray'da beğendiği futbolcuyu açıkladı

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında konuştu.

Xavi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

*“Çok heyecanlıyız. Takım iyi durumda, taraftarlarımızın önünde oynayacağız, havamız şu anda çok iyi ve bu noktaya gelmek için çok çalıştık. Son maçlardaki gibi oynamaya çalışıp iyi bir sonuç almalıyız çünkü Türkiye’deki maç zor olacak."

*"Torrent arkadaşım. Katar’da antrenmanları takip etmişti. Bize yakın bir oyun anlayışı var ancak Türkiye Ligi farklı ve alışması için zaman gerek. Dome’nin bu tecrübesi ve kalitesi bulunmakta. Galatasaray iyi bir takım ve daha üst sıralara çıkacaktır.”

*"Galatasaray takım halinde oynuyor. Domenec kendi oyun anlayışını kabul ettirmek amacında. Topa sahip olmak istiyorlar, üçlü savunma gibi farklı taktisel konseptleri var. Bireysel olarak da iyi isimlere sahipler. Bence Kerem Aktürkoğlu iyi bir oyuncu."

*"Inaki Pena burada süre alamıyordu, bu yüzden cesur bir karar vererek oynayabileceği bir yere gitmek istedi. Güzel bir performans gösteriyor, yetenekli bir kaleci ve hedefimiz sezon sonu Barça’ya dönüp tekrar takımın bir parçası olması.