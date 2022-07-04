Wout Weghorst transferinde mutlu son

Beşiktaş, Wout Weghorst transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, 29 yaşındaki Hollandalı santrforu sezon sonuna kadar kiraladı.

Burnley'de forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, evraklarının yetişmesi halinde bu gece İstanbul'da olacak ve yarın başlayacak Avusturya kampına katılacak.

Geçen sezonun ilk yarısını Wolfsburg'da geçiren 1,97'lik kule, Alman ekibinde 24 resmi maçta forma giydi. Weghorst, Wolfsburg formasıyla 7 gol atıp 1 de asist yaptı.

Hollandalı oyuncu, 2021-2022 sezonun devre arasında ise Ada'nın yolunu tuttu. Premier Lig'de Burnley formasıyla 20 karşılaşmada görev yapan Weghorst, 2 gol kaydedip, 3 de gol pası verdi.

Transfer döneminde Romain Saiss, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'a imza attıran siyah-beyazlılar, Atiba'nın da sözleşmesini uzatmıştı.

Rıdvan Yılmaz'ın Eintracht Frankfurt transferinde ise pürüz çıktı. Alman ekibi, transfer sürecinin uzaması nedeniyle beklemeye geçti. 21 yaşındaki milli futbolcu için iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Rıdvan Yılmaz da takımla birlikte Avusturya'ya gidecek.

Kaynak: TRT Spor