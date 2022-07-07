Wimbledon'da şok: Nadal çekildi
Rafael Nadal, yaşadığı karın kası sakatlığı nedeniyle Wimbledon'dan çekilme kararı aldı.
Spor 07.07.2022, 21:47
Wimbledon tenis turnuvasında yarı finale kadar yükselen İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi.
36 yaşındaki tenisçi abdominal bölgesindeki yırtık nedeniyle turnuvaya yarı final maçına çıkamadan veda etti.
Nadal, yarı finalde Nick Kyrigos ile karşılaşacaktı. İspanyol tenisçi bu yıl düzenlenen ilk 2 grand slamde şampiyonluk yaşamıştı.
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