Willian Arao, Fenerbahçe'nin için İstanbul'da
Fenerbahçe Kulübünün prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Willian Arao, İstanbul'a geldi.
Spor 13.07.2022, 23:24 13.07.2022, 23:56
Willian Arao, Brezilya'dan kalkan uçakla Münih aktarmalı İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Arao'yu havalimanında sarı-lacivertli takımın idari menajeri Emir Hulusi Yolaç karşıladı.
Sarı-lacivertli takımın, sağlık kontrolünün ardından Brezilyalı futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Fenerbahçe Kulübü, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Brezilya'nın Flamengo Kulübü ile transferin gerçekleşmesi için prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.
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