West Ham United yarı finalde
UEFA Avrupa Lig çeyrek final rövanş maçında West Ham United, konuk olduğu Lyon'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Spor 15.04.2022, 00:42
İngiliz ekibi West Ham United, UEFA Avrupa Lig çeyrek final rövanş maçında Fransız ekibi Lyon'a konuk oldu.
West Ham, 38. dakikada Dawson, 44. dakikada Rice ve 48. dakikada Bowen'in golleriyle karşılaşmayı 3-0 kazandı ve yarı final biletini cebine koydu.
İngiltere'de oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.
West Ham United yarı finalde Barcelona'yı kupa dışına iten Eintracht Frankfurt ile karşılacak.
Yarı final karşılaşmalarının ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak. 18 Mayıs'taki finale ise İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı ev sahipliği yapacak.
Kaynak: TRT Spor
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