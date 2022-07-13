Weghorst'u kimse durduramadı

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, çalışmalarını sürdürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda siyah-beyazlı oyuncular bir süre koşu ve istasyon çalışması yaptıktan sonra, iki takım halinde Amerikan futbolu oynadı.

Yeni transferlerden Wout Weghorst, Amerikan futbolunda yetenekleriyle ön plana çıktı.

Hızı ve gücüyle rakiplerini geçen Hollandalı futbolcu, takımına üst üste sayılar kazandırdı.