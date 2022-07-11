Weghorst hedefini açıkladı: Gol kralı olmak istiyorum

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Wout Weghorst, kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hollandalı golcünün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çok heyecanlıyım"

"Çok sıcak bir karşılama oldu. Herkes beni çok iyi karşıladı. İlk günlerim ama her şey çok güzel ve iyi hissediyorum. Bunu net olarak söyleyebilirim. Yeni bir mücadele ve yeni bir macera. Çok heyecanlıyım. Türkiye ile çok fazla iletişimim olmamıştı. Türkiye'de taraftarlar harika. Beşiktaş bir sezon önce ilgi göstermeye başladı. İlgi olunca iyi hissettim. Taraftarları ve ülkeyi düşündüğümde kariyerim adına çok iyi bir adım olacağını hissettirdi. Beşiktaş ve Türkiye'nin en iyi seçenek olduğunu hissettim. Sonra da süreç ilerledi. Süreç iyi başladı ve iyi gidecek. Birlikte çok başarılı olacağız."

"Başka bir oyuncuyla kıyaslanmayı sevmem"

"Mario Gomez'i biliyorum. İnanılmaz bir futbolcu. Kariyerinde muazzam işler çıkardı. Alman bir oyuncu olduğu için kendisini biliyorum. Onun çok iyi oyuncu olduğunu bilsem de başka bir oyuncuyla kıyaslanmayı sevmem. Ben Weghorst olarak kendi özelliklerimi öne çıkarmak ve başarılı olmak istiyoruz. Gomez ile ilgili en önemli özelliğim en az onun kadar başarılı olmak olacaktır."

"Sürekli ceza sahası içinde olacağım ve goller atacağım"

"Hocamızla konuştuk. Transfer sürecinde benimle ilgili neler düşündüğünü, benden neler istediğini, takıma neler katacağımı konuştuk. Sürekli saha içinde olmayı, sistemde sürekli baskı temposu yüksek olmasını hedefliyorum. İstediği özelliklerin hepsinin bende olduğunu düşünüyorum. Sistemine Wolfsburg takımından dolayı alışığım. Çok gol atmam gerektiğini biliyorum. Sürekli ceza sahası içinde olacağım ve goller atacağım. Amacım bu. Hocamızın istediği oyuncu tipinde olduğumu düşünüyorum."

"Gol kralı olmak isterim"

"Bir forvet oyuncusu olarak en büyük görevim maksimum sayıda gol atmak. Almanya'da da gol kralı olmak isterdim. Ama rakiplerim Lewandowski ve Haaland'dı. En iyisi olmak istiyorum. Mesleğime karşı saygılıyım. Türkiye'de gol kralı olmak isterim."

"Kupalar kazanmak istiyorum"

"Ligin başlaması için sabırsızım. Hedeflerim var. Şampiyon olmak ve kupalar kazanmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg ile gol atamadım. Kısa vadedeki hedeflerimden biri Devler Ligi'nde goller atmak. Gelecek ne getirir bilemem, Beşiktaş'a odaklandım."

Beşiktaş'ı seçme nedeni

"Başka teklifler vardı. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlar vardı. Beşiktaş'ı seçtim. İnanılmaz bir takım ve inanılmaz taraftarları var. Akrabalarımı arayanlar oldu, evime hediye gönderdiler. Türk yemeği yolladılar. Bunlar Beşiktaş'ı seçmemdeki etkenlerdi."

"Batshuayi şansızdı"

"Michy Batshuayi'nin golleri direklere takıldı, şanssızlığını biliyorum. Burada olmadığım için yorum yapmak istemiyorum ama iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum."