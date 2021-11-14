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Washington Wizards doludizgin gidiyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Washington Wizards, deplasmanda Orlando Magic'i 104-92 yenerek sezonun 9. galibiyetine ulaştı.

Spor 14.11.2021, 11:18 14.11.2021, 11:34
Washington Wizards doludizgin gidiyor

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde sezonun formda ekiplerinden Washington Wizards, Orlando Magic'i 12 sayı farkla yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve konferansında ilk sırada yer aldı.

9 galibiyet ve 3 mağlubiyetli Wizards'ta Spencer Dinwiddie 23 sayı, 11 ribaunt ve 6 asist, oyuna sonrada giren Montrezl Harrell 20 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Kyle Kuzma ise 17 sayı ve 10 ribauntla takımına galibiyeti getirdi.

Bu sezon 10. kez kaybederek konferansında son sırada yer alan Magic'te Cole Anthony 22 sayı ve 8 asist, Wendell Carter 17 sayı ve 7 ribaunt, Mo Bamba ise 14 sayı ve 17 ribauntla mücadele etti.

Cavaliers'ın kazandığı maçta Cedi Osman'dan 9 sayı

Cleveland Cavaliers, sezonun 9. galibiyetini, ağırladığı Boston Celtics'i 91-89 yenerek elde etti.

Üst üste 2. kez kazanan Doğu Konferansı 4'üncüsü Cavaliers'ta Darius Garland 22 sayı ve 6 asist, Evan Mobley 19 sayı ve 9 ribaunt, Ricky Rubio 16 sayı ve 7 asist, oyunda 29 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman ise 9 sayı, 4 ribaunt, 2 top çalma, 1'er asist ve blokla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 7. kez kaybeden Celtics'te Dennis Schroder 28, Jayson Tatum 21 sayı, Robert Williams da 12 sayı ve 16 ribauntluk performans gösterdi.

Furkan Korkmaz'ın 8 sayısı yetmedi

Doğu Konferansı ekiplerini karşı karşıya getiren maçta Indiana Pacers, ağırladığı Philadelphia 76ers'ı 118-113'lük skorla geçti.

14 maçında 6. kez kazanan Pacers cephesinde oyuna sonradan giren Justin Holiday 27 sayı, Myles Turner 20 sayı ve 6 blokla takımının skor yükünü üstlendi. Domantas Sabonis 18 sayı ve 12 ribauntla "double-double", Malcolm Brogdon ise 13 sayı, 10'ar ribaunt ve asistle "triple-double" yaptı.

Bu sezon 6. kez kaybeden 8 galibiyetli Sixers'ta Tobias Harris 32 sayı ve 11 ribaunt, Tyrese Maxey 24, Danny Green 14 sayı, Andre Drummond 11 sayı ve 16 ribaunt, 17 dakika 42 saniye süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 8 sayı, 3 ribaunt ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.

Sonuçlar

Utah Jazz-Miami Heat: 105-111

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 112-101

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 118-113

Orlando Magic-Washington Wizards: 92-104

Toronto Raptors-Detroit Pistons: 121-127

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 91-89

Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 129-102

#Washington Wizards
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